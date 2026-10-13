Akhisar'da JASAT operasyonu: 78 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
00:50, 13/10/2026, Salı
IHA
78 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
Manisa’nın Akhisar ilçesinde nitelikli yağma, kasten yaralama ve çeşitli hırsızlık suçlarından aranan, hakkında 78 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Manisa’nın Akhisar ilçesinde, hakkında 78 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından 12 Ekim 2026 tarihinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında, nitelikli yağma, kasten yaralama ve çeşitli hırsızlık suçlarından aranan H.Y. (37) yakalandı.
Hakkında kesinleşmiş 78 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından Akhisar T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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