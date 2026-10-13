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Karabük'te 17 milyon liralık dolandırıcılık operasyonu: 26 tutuklama

Karabük'te 17 milyon liralık dolandırıcılık operasyonu: 26 tutuklama

00:34, 13/10/2026, Salı
IHA
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Karabük'te 17 milyon liralık dolandırıcılık operasyonu: 26 tutuklama
Karabük Adalet Sarayı

Karabük merkezli yürütülen siber suç soruşturması kapsamında 15 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 42 şüpheliden 26’sı tutuklandı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilgili birimlerin katılımıyla yürütülen soruşturma, 2025 yılında düzenlenen ve 14 kişinin tutuklandığı operasyonun ardından genişletildi. Şüphelilerin irtibatlı olduğu kişilere yönelik çalışmalarda, para karşılığında banka ve kripto para borsası hesapları açtırıldığı, suçtan elde edilen paraların aklanması amacıyla paravan şirketler kurulduğu ve bu yöntemle nitelikli dolandırıcılık suçuna iştirak edildiği tespit edildi.


Organize hareket ettiği değerlendirilen suç örgütünün ortaya çıkarılması, lider ve yönetici kadrolarının belirlenmesi, suç eylemleri ile para trafiğinin ortaya çıkarılması amacıyla 8 ay boyunca teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucunda şüphelilerin 8 ilde meydana gelen 8 ayrı olayda vatandaşları toplam 17 milyon 197 bin lira zarara uğrattığı belirlendi. Soruşturma kapsamında kurulan paravan şirketlerin yaklaşık 870 milyon liralık para işlem hacmine sahip olduğu tespit edildi.



15 ilde eş zamanlı operasyon


Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 6 Ekim’de İzmir, İstanbul, Sakarya, Eskişehir, Bursa, Balıkesir, Adana, Ankara, Aydın, Diyarbakır, Kırklareli, Manisa, Şanlıurfa, Zonguldak ve Mersin’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yakalanan 42 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Şüphelilerden 2’si Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 14’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 26 şüpheli ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.


Soruşturma kapsamında 3 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenirken, firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.


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Başlıklar :OperasyonDolandırıcılıkTutuklama
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