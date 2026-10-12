İçişleri Bakanlığı duyurdu: 22 ilde düzenlenen siber suç operasyonlarında 137 kişi tutuklandı

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 327 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 137’si çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 75’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, sanal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden 'tekerlekli sandalye yardımı, yatırım ortaklığı, oto yedek parça' gibi temaları kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi. Çok sayıda dijital materyale el konulurken ayrıca yapay zeka destekli siber açık kaynak izleme ve kontrol faaliyetleri sonucunda; yasa dışı silah satışı ve teşhiri, organize suç örgütleri ve tetikçilik, uyuşturucu satışı ve özendirici paylaşımlar, müstehcenlik ve fuhuş ile trafik kurallarına aykırı paylaşımlar kapsamında toplam 936 hesap/kişi tespit edildi. Terör örgütlerine yönelik çalışmalarda ise toplam 553 hesap/kişi tespit edildi. Bu kapsamda, sanal medya platformları ve internet siteleri üzerinden suç içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen toplam 3 bin 501 hesap/kişi tespit edilirken, 864 URL adresi hakkında erişimin engellenmesi ve/veya içeriğin çıkarılması kararı alındı.

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