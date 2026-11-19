Ağrı'nın Taşlıçay ilçesindeki Balık Gölü ve çevresi, etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü.
Ovalar ve dağların karla kaplandığı göl çevresinde, otlayan koyunlar güzel görüntüler oluşturdu. Beyaz örtüyle kaplanan Balık Gölü çevresinde otlayan koyunlar ve göl manzarası, kar yağışıyla birlikte adeta güzel görüntüler ortaya çıkardı.
Koyunlar bu yıl daha erken içeri alınacak
Bölgede koyunlarını otlatan İbrahim Kılıç, kış mevsiminin bu yıl erken geldiğini belirterek şöyle konuştu:
- "Dünden beri yeniden kar yağmaya başladı. Havalar çok soğuk. Koyunlarımızı dışarı çıkardık ancak otlatacak yer bulamadık. Mecburen hayvanlarımızı yeniden içeri alacağız. Yaklaşık 5,5-6 ay boyunca içeride kalacaklar. Her sene bu dönemlerde koyunlarımızı daha fazla otlatabiliyorduk. Ancak bu yıl zamansız yağan kar bizi hazırlıksız yakaladı. Kış erken geldiği için hayvanlarımızı bu yıl daha erken içeri almak zorunda kalacağız."
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