Tunceli'de dağcılar zorlu parkurları geçip 3 bin metreyi aşan zirvelere tırmanıyor

Tunceli'de 3 bin metreyi aşan zirvelere tırmanan dağcılar, ulaştıkları noktalarda manzarayı izleyip fotoğraf çekiyor. Munzur Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı İskender Doğan, şu ana kadar 77 zirveyi tamamladıklarını ve bu sayıyı 100'e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Yükseklik arttıkça yaklaşık 3 bin metre rakımın üzerine çıkan dağcılar, 4 mevsim turizme katkı sunan dağlarda 10-12 saatlik yürüyüşlerle zirvelere ulaşıyor; Aziz Abdal Dağı'nda yer yer 20 santimetre karla karşılaşıyor. 2008'den beri dağcılıkla ilgilenen Serdar Çetindağ, bazen 1 metre, bazen 3 metre karda yürüdüklerini söyledi.