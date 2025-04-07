Gaziantep'te 950 gram metamfetimin ele geçirildi: 3 şahıs tutuklandı

Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu operasyonu yapıldı. Operasyon çerçevesinde 2 ikamet ve bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramalar sırasında hassas burunlu narkotik köpek Petra'nın tepki verdiği valizden 950 gram metamfetamin ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı.