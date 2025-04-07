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Gaziantep'te 950 gram metamfetimin ele geçirildi: 3 şahıs tutuklandı

Gaziantep'te 950 gram metamfetimin ele geçirildi: 3 şahıs tutuklandı

09:307/04/2025, Pazartesi
IHA
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Uyuşturucuyu Petra isimli narkotik köpeği buldu.
Uyuşturucuyu Petra isimli narkotik köpeği buldu.

Gaziantep'te yapılan uyuşturucu operasyonunda 950 gram metamfetamin ile 1 adet hassas terazi ele geçirilirken 3 şüpheli tutuklandı. Operasyon sırasında ele geçirilen uyuşturucu maddelerin narkotik köpek Petra'nın tepki verdiği valizden çıkması is dikkat çekti.

Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu operasyonu yapıldı. Operasyon çerçevesinde 2 ikamet ve bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramalar sırasında hassas burunlu narkotik köpek Petra'nın tepki verdiği valizden 950 gram metamfetamin ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı.


Tamamlanan yasal işlemlerin ardında adli mercilere sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.



#metamfetamin
#gaziantep
#uyuşturucu

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