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Otomobilin yakıt deposunda 21 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Otomobilin yakıt deposunda 21 kilo uyuşturucu ele geçirildi

09:185/04/2025, Cumartesi
G: 5/04/2025, Cumartesi
DHA
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Yakıt deposunda uyuşturucu taşıyan araç yakalandı.
Yakıt deposunda uyuşturucu taşıyan araç yakalandı.

Hakkari'de durdurulan otomobilin yakıt deposunda 21 kilo 440 gram uyuşturucu ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Depin Polis Kontrol Noktası'nda şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Narkotik dedektör köpekle otomobilde yapılan aramada; aracın yakıt deposunda 17 kilo 620 gram metamfetamin ile 3 kilo 820 gram eroin bulundu. Gözaltına alınan sürücü işlemleri sonrası tutuklandı. (DHA)



#Hakkari
#Uyuşturucu
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