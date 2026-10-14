Tır kaza yaptı: Yüksekova-Van karayolunda onlarca araç yolda mahsur kaldı

Hakkari'de ikizlerin gururlandıran başarısı: Yapımı tamamlanamayan evde yerde ders çalışıp fen lisesini kazandılar

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Ortaç köyünde yaşayan ikizler Musa ve İsa Karaköm (14), su sızmalarının önlenmesi amacıyla üstü branda ile kapatılan, sadece bir odası, mutfağı ve banyo-tuvaleti bulunan evlerinde ders çalışarak girdikleri Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) başarı sağlayıp Yüksekova Fen Lisesi'ni kazandı. 5 kişilik ailenin oturduğu, uyuduğu ve yemek yediği tek odada bir köşeye çekilerek yer minderinde her gün 5-6 saat ders çalışan ikizlerden Musa doktor, İsa ise yazılım mühendisi olmak istiyor. Çiftçilik yaparak ailesinin geçimini sağlayan ve tiroit hastalığı nedeniyle de tedavi gören baba Özhan Karaköm (43), çocuklarının başarısı ile gurur duyduğunu söyledi.