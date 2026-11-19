Hakkari-Çukurca kara yolu üzerinde yer alan Geçimli köyünde dağlık alanda mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda zarar görmeden kurtarıldı.
İtfaiye ekipleri kısa sürede sevk edildi
Edinilen bilgilere göre, Hakkari 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda Geçimli köyünde bir vatandaşın keçisinin dağlık alanda mahsur kaldığı bildirildi.
İhbarın ardından Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekipler, kontrol ve yerinde müdahalenin ardından mahsur kalan keçiyi bulunduğu yerden kurtardı.
Kurtarma çalışması sonucunda keçinin herhangi bir zarar görmediği öğrenildi.
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