Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde başka bir otomobile çarpmamak için manevra yapan sürücünün kontrolünden çıkan araç refüje çarptı.

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, başka bir otomobile çarpmamak için yapılan manevranın ardından refüje çarptı.

Kaza, İpekyolu Caddesi üzerinde yaşandı.

Otomobil refüje çarparak durabildi

Edinilen bilgilere göre, Cengiz Topel Caddesi'nden İpekyolu'na çıkmak isteyen başka bir otomobile çarpmamak için manevra yapan sürücü, Esendere istikametinden ilçe merkezine doğru seyir halindeydi.

Manevranın ardından otomobil refüje çarparak durabildi.

Otomobilde maddi hasar oluşurken kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay yerine çağrılan çekici, hasar alan otomobili sanayiye kaldırdı.

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