Bursa'nın Yenişehir ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Otomobil kara yolunda devrildi
Ceylin U. (18) yönetimindeki 16 CYN 90 plakalı otomobil, Yenişehir-Orhangazi kara yolu Burcun Mahallesi mevkisinde devrildi. Kazada sürücünün yanı sıra araçta bulunan Ceren U. (15), Yağız Efe A. (17) ve Hüseyin A. (23) yaralandı.
Ceylin U. kurtarılamadı
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan Ceylin U., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tedavi altına alınan yaralılardan Ceren U.'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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