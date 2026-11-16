Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde çıkan yangın, bitişikteki 4 eve sıçradı. Dumandan 10 kişinin etkilendiği yangının boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı.
Söndürme çalışmaları sırasında bir evin yıkıldığı anlar amatör kameraya yansıdı. Olayda yaralanan olmadı.
Yangının büyümesi üzerine olay yerine İnegöl başta olmak üzere Bursa'nın çevre ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Dumandan etkilenen 10 kişiye müdahale edildi
Ekipler alevlere müdahale ederek yoğun çaba harcadı. Dumandan etkilenen 10 kişiye ambulanslarda müdahale edildi.
Alevler 4 eve sıçradıYangın dün saat 19.30 sıralarında kırsal Turgutalp Mahallesi'nde bir evde başladı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevler, kısa sürede bitişikteki 4 eve sıçradı.
Çalışmalara 10 araç katıldı
İnegöl Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Orman Müdürlüğü ve BUSKİ ekiplerinin katıldığı çalışmalarda 10 araç görev aldı. İnegöl Belediyesi ayrıca 3 su tankeri ve 1 iş makinesiyle söndürme çalışmalarına destek verdi.
Söndürme çalışmaları tamamlanırken 3 evin kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Bölgede enkaz kaldırma ve temizlik çalışması başlatıldı.
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