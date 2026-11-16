Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde düzenlenen operasyonda 23 kilo 36 gram uyuşturucu ele geçirildi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre kentte uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Soğuksu mezrasında operasyon düzenlendi
İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Çatalca köyü Soğuksu mezrası mevkisinde 34. Hudut Tugay Komutanlığı ile birlikte operasyon düzenlendi.
2 Çuvalda sentetik uyuşturucu ve eroin
Operasyonda 2 çuval içinde 21 kilo 43 gram sentetik uyuşturucu ile 1 kilo 993 gram eroin ele geçirildi.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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