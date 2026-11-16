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Şemdinli'de operasyon: 23 kilo 36 gram uyuşturucu ele geçirildi

10:47, 16/11/2026, Pazartesi
AA
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Hakkari'de 23 kilo 36 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ile 34. Hudut Tugay Komutanlığının düzenlediği operasyonda 23 kilo 36 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde düzenlenen operasyonda 23 kilo 36 gram uyuşturucu ele geçirildi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre kentte uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Soğuksu mezrasında operasyon düzenlendi

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Çatalca köyü Soğuksu mezrası mevkisinde 34. Hudut Tugay Komutanlığı ile birlikte operasyon düzenlendi.


2 Çuvalda sentetik uyuşturucu ve eroin

Operasyonda 2 çuval içinde 21 kilo 43 gram sentetik uyuşturucu ile 1 kilo 993 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.


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Başlıklar :şemdinlihakkariuyuşturucu operasyonujandarma
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Şemdinli'de operasyon: 23 kilo 36 gram uyuşturucu ele geçirildi
Hakkari'de 23 kilo 36 gram uyuşturucu ele geçirildi.
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