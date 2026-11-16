Rusya'nın çeşitli bölgelerine düzenlenen İHA saldırılarında bir kişi öldü, 14 kişi yaralandı ve enerji ile sanayi tesisleri hasar gördü.

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Rusya'nın çeşitli bölgelerine gece saatlerinde insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendi. Saldırılarda bir kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Enerji ve sanayi tesisleri de hasar gördü.

Krasnodar'da çocuk da yaralandı

Krasnodar Bölge Valiliğine bağlı kriz merkezi, Severskiy ilçesindeki İlskiy yerleşiminde faaliyet gösteren bir işletmede yangın çıktığını bildirdi. Merkezden yapılan açıklamaya göre ilçeye İHA parçalarının düşmesi sonucu aralarında bir çocuğun da bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Rostov'da trafo merkezleri hasar gördü

Rostov Bölge Valisi Yuriy Slyusar, Taganrog şehrinde iki elektrik trafo merkezinin hasar gördüğünü söyledi. Trafo merkezlerinden birinde yangın çıktı.

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Slyusar'ın paylaştığı bilgilere göre saldırılarda bölge genelinde bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Bir köprü hasar gördü, demir yolu ulaşımı aksadı.

Nijnekamsk'te 6 kişi yaralandı

Tataristan Cumhuriyeti'nin Nijnekamsk şehrinde sanayi tesisleri ile bir apartman hasar gördü. Saldırılarda 6 kişi yaralandı.

Belgorod bölgesinin Novooskolsk ilçesinde ise enerji nakil hattı hasar gördü. Bazı yerleşim yerlerinde elektrik kesintileri yaşandı.

Moskova'ya yaklaşık 600 İHA yöneldi

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, gece boyunca Moskova bölgesine yaklaşık 600 İHA'nın yöneldiğini söyledi. Sobyanin, bunların büyük bölümünün uzak mesafede etkisiz hale getirildiğini belirtti.

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Sosyal medyada paylaşılan videolarda, Rostov bölgesindeki Azov şehrinde yangın çıktığı görülüyor. Yangının iki petrol deposunun bulunduğu bölgede çıktığı iddia edildi.