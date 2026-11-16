'İnşallah kurtuluruz' diye dua etmişti: Esnafın o tabelasını görenler gözlerine inanamadı

"Sıkıntılarımız vardı komşumuzla. Biz de ondan sonra o sıkıntılardan kurtulduk. Bir dua ettim, inşallah kurtuluruz diye. Sonra hayır lokması dağıtma kararı aldım. Hem hayır olsun hem de insanlar lokmayı, sokak lezzetlerini seviyor. Kendim de zaten senelerdir kebapçılık işiyle uğraşıyorum. Komşumla problem yaşadım, evet doğru. Dedik böyle bir hatıra, tatlı bir hatıra kalsın bize"