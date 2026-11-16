'İnşallah kurtuluruz' diye dua etmişti: Esnafın o tabelasını görenler gözlerine inanamadı

İnegöl’ün Sinanbey Mahallesi’nde 4 yıl boyunca kebapçılık yapan 27 yaşındaki Yasin Yıldırım, komşu işletmecisi kıraathane sahibiyle park tartışmaları ve benzeri nedenlerle sık sık sorun yaşadı. Yaşadığı sıkıntıların ardından işletmesini kapatarak seyyar hizmet vermeye başlayan Yıldırım, komşusuyla yaşadığı sorunların sona ermesinin ardından ilginç bir hayır yapmaya karar verdi.
- Yıldırım, İnegöl’ün merkezinde bulunan İshakpaşa Camii önünde 500 kişilik lokma dağıttırdı. Ancak lokma dağıtımını ilginç hale getiren detay, aracın önüne asılan tabela oldu.
Lokma aracına, Yıldırım’ın eski komşusundan kurtulması hayrına ikram olduğunu belirten bir tabela asıldı. Yazıyı gören vatandaşlar hayret ederken, olay çevrede ilgi çekti.
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