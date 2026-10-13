Gaziantep'te bir FETÖ hükümlüsü yakalandı
11:41, 13/10/2026, SalıG: Güncelleme: 11:41, 13/10/2026, Salı
AA
Arşiv
FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S., İslahiye’de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda hakkında "FETÖ'ye üye olmak" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.S'nin adresi belirlendi.
İslahiye ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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