20 metrekarelik depoda başlayan girişim: Erzurum’da mantar üretiminde büyük başarı

"Kendi kompostumuzu, kendi mantarımızı ürettik"





Üretime mantarın tadını merak ederek başladıklarını anlatan Muhammed Şahin, "Mantar işine tadını merak ederek başladık. Biraz duyumlar aldık, tadının çok güzel olduğunu, et tadına benzediğini söylediler. Biz de bu merakla yaklaşık 3 ay önce başladık. Kendi evimizde bir deneyelim, nasıl yapacağız, ne edeceğiz diye düşündük. Bunun 3 aylık bir eğitim süreci vardı, bu eğitimi aldık. Kayseri’de bu işi yapan bir usta abla da eğitim sürecinde bize destek oldu, yardımcı oldu. İşe başlarken sıcaklığın nasıl olması gerektiğini, kuluçka süresini, kompostun içine ne katacağımızı, ne kadar kepek, kireç, alçı veya mısır koçanı kullanacağımızı araştırdık. Bunun üzerinde durduk. Yabancı dillerde yayımlanan makaleleri Türkçeye çevirerek okuduk. Kendimizce bir şeyler denedik ve başarılı olduk" dedi.