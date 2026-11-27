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Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ , Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ, Birevim Tasarruf Finansman AŞ ve İktisat Katılım Bankası AŞ'yi bünyesine kattığını duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ, sektördeki güven ortamının güçlendirilmesi, finansal istikrarın korunması ve vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması amacıyla sürece dahil oldu.

Bu çerçevede şirket, tasarruf finansman sektörü şirketlerinden Katılımevim ile Birevim tasarruf finansman şirketlerini ve İktisat Katılım Bankasını bünyesine kattı.

Tamamlanan pay devir işlemleriyle, şirketin katılım finans sektöründeki faaliyet alanı genişlerken finansal hizmetler ekosistemindeki konumu güçlendi.

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Gerçekleştirilen devirlerle şirket, bankacılık faaliyetlerinin yanı sıra tasarruf finansmanı alanındaki gücünü artırarak sektöre güveni yükseltmeyi hedefliyor.

Katılımevim ve Birevim'in Emlak Katılım bünyesine dahil olmasıyla tasarruf finansmanı alanındaki faaliyetlerin daha güçlü bir yapı altında sürdürülmesi amaçlanıyor.

Bu hamleyle katılım finans sektörü kurumlarından olan Emlak Katılım'ın, finans sektöründeki 100 yıllık deneyimi ve kurumsal yapısı üzerine inşa edilen finansal faaliyetlerinin daha geniş kitlelere ulaşması bekleniyor.

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Şirket, "Köklü Miras, Güçlü Gelecek" anlayışı doğrultusunda katılım finans ekosisteminin gelişimine katkı sağlayacak yatırımlarını ve büyüme adımlarını sürdürecek.

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Ekonomi

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