Üretim süreçlerinde ortaya çıkan atıkların ekonomik değere dönüştürülmesi, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) için yeni iş alanları oluşturuyor. Tekstil artıklarından iplik, plastik atıklardan sanayi girdisi, tarımsal kalıntılardan biyokütle ve organik gübre üreten işletmeler, atıkları yeniden üretim zincirine dahil ederek katma değer yaratıyor. Bu model, işletmelerin ham madde ihtiyacını karşılamasına, üretim maliyetlerini azaltmasına ve yeni pazarlara ulaşmasına imkan sağlıyor. Döngüsel ekonomi yaklaşımının yaygınlaşmasıyla atık yönetimi, KOBİ'ler açısından ticari fırsata dönüşüyor.

120 MİLYON TON ATIK OLUŞTU

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2024 yılı Atık İstatistikleri'ne göre, imalat sanayii, madencilik, termik santraller, organize sanayi bölgeleri ve hanehalklarında 42,2 milyon tonu tehlikeli olmak üzere toplam 120 milyon ton atık oluştu. İmalat sanayii iş yerlerinde ortaya çıkan 24,4 milyon ton atığın yüzde 70,1'i satıldı veya lisanslı atık işleme tesislerine gönderildi. Tekstil sektöründe kumaş firesi yeniden elyaf ve ipliğe, plastik atıklar granül ve ambalaj ham maddesine dönüştürülüyor. Tarımsal atıklardan biyogaz, biyokütle ve gübre elde edilirken ahşap artıkları mobilya ve yapı malzemesi üretiminde değerlendiriliyor. Böylece bir işletmenin üretim artığı, başka bir işletmenin ham maddesi haline gelebiliyor.

YATIRIMLARA KAMU DESTEĞİ

KOBİ'lerin bu alandaki yatırımlarını artırmak amacıyla kamu destekleri de devreye giriyor. KOSGEB'in Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi Proje Teklif Çağrısı kapsamında imalat sanayiindeki KOBİ'lere yönelik 3 milyar liralık bütçe ayrıldı. Sürdürülebilir atık geri dönüşümü, endüstriyel simbiyoz ve döngüsel ekonomi projelerinin yanı sıra enerji, su ve ham madde verimliliğine yönelik yatırımlar da destek kapsamına alındı. Atıktan üretim yapan işletmeler, bu yatırımlarla kaynak kullanımını optimize etmeyi ve geri dönüştürülmüş ham madde talebinin arttığı pazarlarda rekabet güçlerini yükseltmeyi hedefliyor.

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HANGİ ATIKTAN NE ÜRETİLİYOR?

Tekstil firesinden iplik ve kumaş, plastik atıklardan sanayi ham maddesi, tarımsal kalıntılardan biyokütle ve organik gübre üretilebiliyor. Gıda atıkları hayvan yemi ve kompost üretiminde değerlendirilirken ahşap artıkları mobilya ve dekorasyon ürünlerine dönüştürülebiliyor. Bu modeller, KOBİ'lere farklı ürün gruplarında faaliyet gösterme ve yeni gelir kaynakları oluşturma imkanı sunuyor.

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