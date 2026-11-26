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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon meselesine ilişkin düzenlenen ortak basın bilgilendirme toplantısında, yatırımcılara yapılan ödemeler ve tasfiye sürecinde gelinen son aşamayı değerlendirdi.

Olağan fon tasfiyesinde sona gelindiğini açıklayan Yılmaz, bu kapsamdaki tüm ödemelerin 27 Kasım Cuma günü itibarıyla gerçekleştirilmiş olacağını belirtti

199,25 MİLYAR LİRALIK ÖDEME

Tasfiye sürecindeki fonlara ilişkin verileri paylaşan Yılmaz, "Yarın itibarıyla bu 131 fondan 122 fonda 199,25 milyar TL ödeme gerçekleşmiş olacaktır. Yani aşağı yukarı 200 milyara yakın bir ödeme bu süreçte olağan ve olağanüstü ödemeler kapsamında gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Toplam 455 bin 758 tekil yatırımcının 444 bin 987'sine en az bir ödeme yapıldığını bildiren Yılmaz, bu rakamın yatırımcıların yaklaşık yüzde 98'ine karşılık geldiğini söyledi.

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YATIRIMCILARIN YÜZDE 88'İNE TAM ÖDEME

Yılmaz, 401 bin 754 tekil yatırımcının net yatırım tutarının veya portföy değerinin tamamının, ara ödemeler ya da olağan tasfiye kapsamında 27 Kasım itibarıyla ödenmiş olacağını açıkladı.

Bu sayının toplam yatırımcıların yaklaşık yüzde 88'ine karşılık geldiğini belirten Yılmaz, ara ödemeler kapsamında 21 bin 723 kişiye de nakit olarak 1 milyon liralık ödeme yapıldığını kaydetti.

‘HAZİNEMİZDEN TEK KURUŞ ÖDEME YAPILMADI’

Ödemelerin kaynağına ilişkin açıklamalarda bulunan Yılmaz, tasfiye sürecinde bütçe ve Hazine kaynaklarının kullanılmadığını vurguladı. Yılmaz, "Bu 199 milyarı aşkın ödemede bir tek kuruş bütçemizden, Hazinemizden ödeme yapılmamıştır" dedi.

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Olağan fon tasfiye sürecinin 27 Kasım itibarıyla tamamlanacağını belirten Yılmaz, olağanüstü tasfiye kapsamındaki fonlarda ise nihai tasfiye sürecinin devam edeceğini bildirdi.