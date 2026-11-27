Bakan Hudayyır, açılışta konuşma yaptı.
Petrol 46 inçlik hat üzerinden taşınacak
Irak Petrol Bakanlığının açıklamasına göre, petrolün 46 inç çapındaki boru hattı üzerinden IT1 pompa istasyonundan IT1A istasyonuna, oradan da MS ölçüm istasyonuna ulaştırılması planlanıyor.
İkinci pompa istasyonundaki rehabilitasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından kapasitenin 500 bin varile çıkarılması öngörülürken, hat ilk aşamada günlük 300 bin varil kapasiteyle çalışacak.
Çalışmaları Iraklı mühendisler yürütüyor
Açıklamada, boru hattının yeniden faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmaları Kuzey Petrol Şirketi ve Petrol Projeleri Şirketi bünyesindeki Iraklı mühendislerin ve teknik ekiplerin yürüttüğü belirtildi.
Petrol Bakanlığına bağlı diğer birimlerin de destek verdiği çalışmalar kapsamında, hattın yerel imkanlarla onarıldığı ve yeniden işletmeye alınması için gerekli hazırlıkların yapıldığı kaydedildi.
Hattın yeniden faaliyete geçirilmesinin Irak'ın ham petrol taşıma ve ihracat kapasitesinin artırılması, ihracat güzergahlarının çeşitlendirilmesi ve petrol altyapısının güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olduğu vurgulandı.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.