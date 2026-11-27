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Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hudayyır, Kerkük kentindeki IT1 pompa istasyonunun resmi açılışını yaparak hattın yeniden faaliyete geçirilmesi sürecini başlattı.

Bakan Hudayyır, açılışta konuşma yaptı.

Irak, 12 yıldır kapalı olan eski Irak- Türkiye petrol boru hattını yeniden faaliyete geçirmek için çalışmalara başlarken, hattın önce günlük 300 bin, sonrasında ise 500 bin varil petrol taşıma kapasitesine ulaşmasını hedefliyor.

Petrol 46 inçlik hat üzerinden taşınacak

Irak Petrol Bakanlığının açıklamasına göre, petrolün 46 inç çapındaki boru hattı üzerinden IT1 pompa istasyonundan IT1A istasyonuna, oradan da MS ölçüm istasyonuna ulaştırılması planlanıyor.

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İkinci pompa istasyonundaki rehabilitasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından kapasitenin 500 bin varile çıkarılması öngörülürken, hat ilk aşamada günlük 300 bin varil kapasiteyle çalışacak.

Ali Makram Ghareeb Anadolu Ajansı Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hudayyır, Kerkük'teki IT1 pompa istasyonunun açılışında konuşuyor; 12 yıldır kapalı olan Irak-Türkiye petrol boru hattının yeniden faaliyete geçirilmesi başladı.

Çalışmaları Iraklı mühendisler yürütüyor

Açıklamada, boru hattının yeniden faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmaları Kuzey Petrol Şirketi ve Petrol Projeleri Şirketi bünyesindeki Iraklı mühendislerin ve teknik ekiplerin yürüttüğü belirtildi.

Petrol Bakanlığına bağlı diğer birimlerin de destek verdiği çalışmalar kapsamında, hattın yerel imkanlarla onarıldığı ve yeniden işletmeye alınması için gerekli hazırlıkların yapıldığı kaydedildi.

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Hattın yeniden faaliyete geçirilmesinin Irak'ın ham petrol taşıma ve ihracat kapasitesinin artırılması, ihracat güzergahlarının çeşitlendirilmesi ve petrol altyapısının güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olduğu vurgulandı.

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