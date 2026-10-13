Fenerbahçe'de tat kaçıran gelişme: Yıldız isim son antrenmana çıkamadı
Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Aston Villa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertlilerin yıldız ismi, son idmanda artan ağrıları sebebiyle salonda çalıştı.
Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Aston Villa ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, kritik mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertlilerde son antrenmanda yaşanan gelişme ise teknik heyeti düşündürdü. Takımın yıldız futbolcusu, artan ağrıları nedeniyle çalışmayı salonda gerçekleştirdi.
Fenerbahçe'de Romelu Lukaku, Rizespor karşılaşmasında aldığı darbe nedeniyle rehabilitasyon sürecini sürdürüyor. Belçikalı yıldız, bu nedenle Aston Villa maçı öncesindeki son antrenmanda sahaya çıkmayarak salonda çalıştı.
Lukaku'nun İngiliz ekibiyle oynanacak karşılaşmanın kamp kadrosunda yer alıp almayacağı henüz netlik kazanmadı. Yıldız futbolcunun durumu, yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.