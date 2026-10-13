Fenerbahçe’ye kötü haber: Aziz Yıldırım’ın açıkladığı isimden sürpriz imza

Fenerbahçe’nin altyapı yapılanmasının başına getirilmesi beklenen Belçikalı futbol adamı Chris van Puyvelde’nin yeni adresi belli oldu. Deneyimli direktörün, Çin Futbol Federasyonu ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenildi.

Gazeteci Serkan Akkoyun’un aktardığı bilgiye göre van Puyvelde, kariyerine Asya’da devam etme kararı aldı. Bu gelişme, Belçikalı futbol adamının Fenerbahçe altyapı projesinde görev almasını bekleyen sarı-lacivertli camiada dikkat çekti.

Aziz Yıldırım, ocak ayını işaret etmişti

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 2 Ağustos’ta düzenlenen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda kulübün altyapı yapılanmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu. Yıldırım, Chris van Puyvelde’nin ocak ayında göreve başlayacağını belirtmiş ve Belçikalı direktörün futbolcu yetiştirme konusundaki deneyimine vurgu yapmıştı.

Van Puyvelde’nin geçmişte Belçika Milli Takımı’nın yapılanmasında rol aldığını, Romelu Lukaku ve Eden Hazard gibi yıldızların yetiştiği futbol sisteminde görev yaptığını ifade eden Yıldırım, Çin ve Fas milli takımlarının oluşturulma süreçlerinde de Belçikalı futbol adamının katkı sağladığını dile getirmişti.

Yıldırım, altyapı projesinin sonuç vermesi için birkaç yıllık bir sürece ihtiyaç duyulduğunu belirterek van Puyvelde’nin 3 ila 5 yıl içinde oyuncu yetiştirme konusunda önemli katkılar sunmasını beklediklerini açıklamıştı.

Ancak Çin Futbol Federasyonu ile yapılan 3 yıllık anlaşma, Fenerbahçe’nin altyapı yapılanmasında van Puyvelde’nin üstlenmesi beklenen görevin geleceğini belirsizliğe taşıdı.

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