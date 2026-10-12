UEFA, Şampiyonlar Ligi kapsamında yayımladığı teknik analizde Fenerbahçe’nin Roma karşısında geliştirdiği hücum organizasyonuna yer verdi. Sarı-lacivertlilerin golünde Archie Brown’ın performansı öne çıkarken, teknik gözlemci Kieran McKenna İngiliz futbolcunun bitiriciliğine dikkat çekti.

Fenerbahçe’nin hücum planına dikkat çekildi

Analizde, Fenerbahçe’nin orta sahadaki hareketliliği ve santrfor Vedat Muriqi’nin geriye gelerek oyuna katılmasıyla Roma’nın adam adama savunma düzenini bozmayı hedeflediği belirtildi.

McKenna, Archie Brown’ın golünü değerlendirirken oyuncunun yalnızca son vuruşunu değil, pozisyon içerisindeki hareketlerini de öne çıkardı. Brown’ın santrfor bölgesinde konumlanma ve son ara pasını alabilecek noktada bulunma isteğinin önemli olduğunu vurguladı.

“Etkileyici bir kalite ve soğukkanlılık”

UEFA’nın analizinde Brown’ın golü, Atletico Madrid’in bir golüyle de benzerlik taşıyan örnekler arasında gösterildi. McKenna, her iki pozisyonda da bek oyuncularının hücuma katılarak etkili bir bitiriş yaptığını belirtti.

Brown’ın performansını öven McKenna, oyuncunun golü “etkileyici bir kalite ve soğukkanlılıkla” tamamladığına dikkat çekti.

Spor

Fenerbahçe'de Aston Villa mesaisi

Spor

Fenerbahçe Tarfin'in rakibi Zalgiris

Spor

Rıdvan Dilmen Şampiyonlar Ligi maçı sonrası için İsmail Kartal'a seslendi! "Şu 3 oyuncuyu oynatma"