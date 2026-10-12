UEFA Fenerbahçe'yi örnek gösterdi: O gole övgü dolu sözler
UEFA’nın Şampiyonlar Ligi teknik analizinde Fenerbahçe’nin Roma karşısında bulduğu gol dikkat çekti. Teknik gözlemci Kieran McKenna, Archie Brown’ın goldeki pozisyon alışını ve bitiriciliğini överek sarı-lacivertlilerin hücum organizasyonunu değerlendirdi.
UEFA, Şampiyonlar Ligi kapsamında yayımladığı teknik analizde Fenerbahçe’nin Roma karşısında geliştirdiği hücum organizasyonuna yer verdi. Sarı-lacivertlilerin golünde Archie Brown’ın performansı öne çıkarken, teknik gözlemci Kieran McKenna İngiliz futbolcunun bitiriciliğine dikkat çekti.
Analizde, Fenerbahçe’nin orta sahadaki hareketliliği ve santrfor Vedat Muriqi’nin geriye gelerek oyuna katılmasıyla Roma’nın adam adama savunma düzenini bozmayı hedeflediği belirtildi.
McKenna, Archie Brown’ın golünü değerlendirirken oyuncunun yalnızca son vuruşunu değil, pozisyon içerisindeki hareketlerini de öne çıkardı. Brown’ın santrfor bölgesinde konumlanma ve son ara pasını alabilecek noktada bulunma isteğinin önemli olduğunu vurguladı.
UEFA’nın analizinde Brown’ın golü, Atletico Madrid’in bir golüyle de benzerlik taşıyan örnekler arasında gösterildi. McKenna, her iki pozisyonda da bek oyuncularının hücuma katılarak etkili bir bitiriş yaptığını belirtti.
Brown’ın performansını öven McKenna, oyuncunun golü “etkileyici bir kalite ve soğukkanlılıkla” tamamladığına dikkat çekti.