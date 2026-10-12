Rıdvan Dilmen Şampiyonlar Ligi maçı sonrası için İsmail Kartal'a seslendi! "Şu 3 oyuncuyu oynatma"

Dilmen ayrıca, "Milli takımdan gelen oyunculara baktığımız zaman şu anda rotasyona çok ihtiyacı olan bir tane oyuncusu var, biraz da Oğuz var. Skriniar, Alanyaspor maçında stada çağırma, dinlendir. Bir şekilde içerde Alanyaspor'u yenersin, saygısızlık olmasın. Fenerbahçe, yener Alanya'yı. Şu 3 oyuncuyu Alanyaspor maçında, Skriniar hiç soyundurma, diğerlerini (Kante ve Muriqi) oturt." ifadelerini kullandı.