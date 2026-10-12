Fenerbahçe Tarfin'in rakibi Zalgiris
11:51, 12/10/2026, Pazartesi
AA
Fenerbahçe Tarfin
Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 5. haftasında Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı sahasında Zalgiris ile karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 5. haftasında yarın Litvanya'nın Zalgiris takımı ile sahasında karşı karşıya gelecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.
Ligdeki ilk 3 maçından galibiyetle ayrılan Sarunas Jasikevicius yönetimindeki sarı-lacivertliler, son olarak deplasmanda Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR ekibine 92-74 mağlup oldu.
Zalgiris, ligin geride kalan bölümünde ikişer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.
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