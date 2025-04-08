DUS 1.dönem sınavı ne zaman? ÖSYM 2025 DUS sınav sonuç tarihini duyurdu

Sınavın başlama saati ve süresi hakkında bilgiler ÖSYM'nin sınav kılavuzunda paylaşıldı. 2025 DUS sınavı, saat 10.15'te başlayacak ve adaylar saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacak.

Ayrıca, sınava giriş belgeleri sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılacak. Bu belgede sınav saati ve süresi gibi detaylı bilgiler yer alacak.