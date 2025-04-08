DUS 1.dönem sınavı ne zaman? ÖSYM 2025 DUS sınav sonuç tarihini duyurdu

Diş hekimliği alanında uzmanlık hayali kuran adaylar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2025 yılı Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) için geri sayım başladı. ÖSYM takvimine göre bu yılın DUS sınavı 7 Eylül 2025 tarihinde yapılacak. Başvurular 3-10 Mart tarihleri arasında tamamlanırken, gözler şimdi sınav gününe çevrildi.
Diş hekimliği alanında uzmanlaşmak isteyen adayların katılım gösterdiği 2025 yılı Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (DUS) 1. Dönemi, 20 Nisan 2025 tarihinde tamamlandı. ÖSYM takvimine göre, sınav sonuçlarının 15 Mayıs 2025 tarihinde açıklanması bekleniyor. Adaylar, sonuçlarına ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden erişebilecek.
Sınavın başlama saati ve süresi hakkında bilgiler ÖSYM'nin sınav kılavuzunda paylaşıldı. 2025 DUS sınavı, saat 10.15'te başlayacak ve adaylar saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacak.
SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?
Ayrıca, sınava giriş belgeleri sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılacak. Bu belgede sınav saati ve süresi gibi detaylı bilgiler yer alacak.