Okullarda ikinci dönem 3 Şubat Pazartesi günüyle birlikte başladı. 2025 yaz tatilinin Kurban Bayramı nedeniyle öne çekileceği iddiaları kulislerde konuşulurken, Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuya dair resmi açıklaması büyük bir merakla bekleniyor. Okullar ne zaman kapanıyor? Okullar erken mi kapanacak? Yaz tatili erkene mi çekilecek? İşte 2025 MEB tatil takvimi.
Öğrenciler, bayram tatiliyle birleşen ara tatilin tadını çıkarırken, 9 günlük tatilin ardından ders başı yapmak için 7 Nisan’a kadar ara vermiş olacaklar. Peki, okullar erken mi kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak ve karneler ne zaman dağıtılacak? İşte okulların kapanış tarihi…
OKULLAR ERKEN Mİ KAPANACAK?
Sözcü Gazetesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene alacağı iddiasını gündeme getirmişti. Ancak yetkililerinden edindiği bilgiye göre, bu yönde herhangi bir çalışma bulunmuyor.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen takvime göre, 2025 yılı yaz tatili 20 Haziran Cuma günü, karnelerin dağıtılmasıyla başlayacak. Öğrenciler bu tarihten itibaren yaz tatiline girecek ve 2025-2026 eğitim öğretim yılına kadar yaklaşık 3 aylık bir tatil dönemi başlayacak.
YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2025-2026 eğitim öğretim yılı ise 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak.
MEB 2025 TATİL TAKVİMİ
Birinci dönem 17 Ocak 2025 Cuma sona erdi.
Yarıyıl tatili 2 Şubat 2025 Pazar akşamı bitti.
İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi sabahı başladı.
İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.
Ara tatil sonrası 7 Nisan'da ders başı yapılacak.
Karneler 21 Haziran 2025 tarihinde dağıtılacak.
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