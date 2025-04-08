Okullar erken mi kapanacak? Yaz tatili erkene mi çekilecek? İşte 2025 MEB tatil takvimi

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?





Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen takvime göre, 2025 yılı yaz tatili 20 Haziran Cuma günü, karnelerin dağıtılmasıyla başlayacak. Öğrenciler bu tarihten itibaren yaz tatiline girecek ve 2025-2026 eğitim öğretim yılına kadar yaklaşık 3 aylık bir tatil dönemi başlayacak.