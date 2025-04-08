Akaryakıt fiyatları , araç sahipleri için her zaman önemli bir konudur. Güncel motorin ve mazot fiyatları, ekonomik göstergeler ve küresel piyasalardaki gelişmeler doğrultusunda belirlenir. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. LPG'nin litre satış fiyatına 80 kuruş indirim geldi. İndirimli fiyatlar, 8 Nisan 2025 Salı gününden itibaren tabelalara yansıdı. Otogazın ardından motorin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 2 lira 64 kuruş indirim yapılacak. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 8 Nisan 2025 Salı gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...