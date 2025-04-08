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BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli satışa sunulacak? BİM 8-9-11 Nisan haftanın kataloğu yayınlandı

BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli satışa sunulacak? BİM 8-9-11 Nisan haftanın kataloğu yayınlandı

09:038/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Bu hafta bim'e gelecek ürünler merak ediliyor. Bim aktüel ürünler kataloğu 8-9-11 Nisan 2025 yeni haftada birbirinden çeşitli ürün yelpazesiyle alışveriş severleri bekliyor. Aktüel ürünler alışverişseverlerin listesini doldurmaya başladı. Katlanır yataklı koltuk, cam temizleme robotu, su arıtma cihazı bu hafta katalogda dikkat çeken ürünlerden oldu. Peki, Bu hafta BİM aktüel ürünler neler, indirimli mi? İşte, yeni hafta 8-9-11 Nisan BİM aktüel ürünler!

BİM AKTÜEL 8 NİSAN 2025 KATALOĞU

Superfresh Margarita Pizza 110 TL

Artmac Makaron 45 g 33 TL

Porsi10 Gurme İçli Köfte 320 g 74,50 TL

Maret Dana Dilimli Balkan Sucuk 100 g 59,50 TL

Sarp Et Dana Döner 500 g 209 TL

Çatalkaya Yemeklik Dana Yağı 270 g 79 TL

Banvit Piliç Schnitzel 1000 g 109 TL

Erpiliç Soslu Piliç Kanat 1000 g 119 TL

As Piliç Bütün Piliç 1 kg 69,90 TL

Banvit Piliç Çıtır Göğüs Kuşbaşı 1000 g 175 TL










Ülker Finger Bisküvi 750 g 75 TL


Eti Burçak Kakaolu Kremalı Bisküvi 246 g 47,50 TL

Ülker Çokoprens 3'lü Lokmalık 243 g 36 TL

Saklıköy Fındık Kremalı Tam Buğdaylı Bisküvi 300 g 45 TL

Oslo Kakaolu Kutu Gofret 900 g 79 TL

Fiskobirlik Fındık Ezmesi 300 g 109 TL

Züber Peanutzilla Kakaolu Fıstık Kreması 175 TL

Fellas Kuruyemiş Bar 69,50 TL







BİM AKTÜEL 9 NİSAN 2025 KATALOĞU

ÇİFT KAPILU BUZDOLABİ DFROST 204 L. - 11.990,00 TL

POLOSMART CAM TEMİZLEME ROBOTU PSH22- 5.990,00 TL

POLOSMART CAM TEMİZLEME ROBOTU PSH23- 6.990,00 TL

DEPOSUZ SU ARITMA CİHAZI - 4.990,00 TL




SANDO İKİLİ KATLANIR YATAKLI KOLTUK- 9.990,00 TL


SANDO TEKLİ KATLANIR YATAKLI KOLTUK- 5.990,00 TL

NİTTA İKİLİ YATAKLI KOLTUK- 5.990,00 TL

VİPER İKİLİ YATAKLI KOLTUK- 3.990,00 TL



BİM AKTÜEL 11 NİSAN 2025 KATALOĞU

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.250 TL

Blender Set 1.290 TL

Cam Set Üstü Ocak 2.690 TL

Fakir Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 7.390 TL

Buharlı Temizleme Cihazı 4.290 TL

Fakir Kendi Kendini Temizleyen Şarjlı Süpürge & Paspas 6.990 TL

Şarjlı Diş Fırçası 649 TL

Philips Buhar Kazanlı Ütü 5.490 TL

Blaupunkt Robot Süpürge 11.990 TL









Powerbank 10.000mAh 349 TL


3 Fonksiyonlu Titreşimli Yüz Masaj Aleti 199 TL

Altus 43 İnç Full HD Uydu Alıcılı TV 7.995 TL

Kablosuz Speaker 299 TL

Araç İçi Manyetik Telefon Tutucu 149 TL

Işıklı Tripot 249 TL





Esnep Saplı Mop 249 TL


Yedek Bezli Mendilli Mop 259 TL

Hazneli Temizlik Fırçası 149 TL

Toz Alma Aparatı 69 TL

Yedek Mop Çeşitleri 35 TL

Bambu Çamaşır Sepeti 499 TL

Yuvarlak Banyo Taburesi 89 TL

Saplı Faraşlı Fırça 75 TL

Tek Fiyat Fırça Çeşitleri 75 TL

Tuvalet Fırçası Çeşitleri 33,50 TL









Pp Valiz Büyük Boy 879 TL


Pp Valiz Orta Boy 759 TL

PP Valiz Küçük Boy 689 TL

Namaz Elbisesi 229 TL

Termo Piknik Çantası 159 TL

Termo Piknik Çantası 139 TL

Bürümcük Pantolon Kadın 179 TL

Jogger Pantolon Erkek 299 TL

Termo İzolasyonlu Çanta 359 TL

Penye Yastık Kılıfı 74 TL

Kaydırmaz Tabanlık 55 TL










Lav Kapaklı Sürahi 1400 cc 129 TL


Çift Renkli Desenli Bardak 280 cc 3'lü 119 TL

3'lü Odin Renkli Çerezlik 129 TL

6'lı Gaia Meşrubat Bardağı 239 TL

Paşabahçe Gaia Su Bardağı 270 cc 6'lı 229 TL

2'li İnvitation Oval Tabak 85 TL

Cam Balık Şekilli Salata Kasesi 26cm 89 TL

Ayaklı Deniz Yıldızı Tabak 17,5cm 119 TL

Pipetli Köşeli Kulplu Bardak 350 ml 129 TL

Emaye Tava/Sahan Seti 499 TL









Hobi Rattan Koltuk 299 TL


Nibras Koltuk 299 TL

Zeugma Rattan Masa 1.099 TL

Plastik Örgü Tabure 129 TL

Basamaklı Plastik Tabure 229 TL

Barbie Sevimli Hayvan Arkadaşları 499 TL

Çocuk Açılır Koltuk 1.099 TL

Şapkalı Havuç Tavşan 299 TL

Oyun Çadırı 329 TL

Oyuncak Elektrik Süpürgesi 109 TL

Oyuncak Elektrik Süpürgesi Standlı 499 TL










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