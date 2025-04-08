Bu hafta bim'e gelecek ürünler merak ediliyor. Bim aktüel ürünler kataloğu 8-9-11 Nisan 2025 yeni haftada birbirinden çeşitli ürün yelpazesiyle alışveriş severleri bekliyor. Aktüel ürünler alışverişseverlerin listesini doldurmaya başladı. Katlanır yataklı koltuk, cam temizleme robotu, su arıtma cihazı bu hafta katalogda dikkat çeken ürünlerden oldu. Peki, Bu hafta BİM aktüel ürünler neler, indirimli mi? İşte, yeni hafta 8-9-11 Nisan BİM aktüel ürünler!

1 /10 BİM AKTÜEL 8 NİSAN 2025 KATALOĞU Superfresh Margarita Pizza 110 TL Artmac Makaron 45 g 33 TL Porsi10 Gurme İçli Köfte 320 g 74,50 TL Maret Dana Dilimli Balkan Sucuk 100 g 59,50 TL Sarp Et Dana Döner 500 g 209 TL Çatalkaya Yemeklik Dana Yağı 270 g 79 TL Banvit Piliç Schnitzel 1000 g 109 TL Erpiliç Soslu Piliç Kanat 1000 g 119 TL As Piliç Bütün Piliç 1 kg 69,90 TL Banvit Piliç Çıtır Göğüs Kuşbaşı 1000 g 175 TL



















2 /10 Ülker Finger Bisküvi 750 g 75 TL

Eti Burçak Kakaolu Kremalı Bisküvi 246 g 47,50 TL Ülker Çokoprens 3'lü Lokmalık 243 g 36 TL Saklıköy Fındık Kremalı Tam Buğdaylı Bisküvi 300 g 45 TL Oslo Kakaolu Kutu Gofret 900 g 79 TL Fiskobirlik Fındık Ezmesi 300 g 109 TL Züber Peanutzilla Kakaolu Fıstık Kreması 175 TL Fellas Kuruyemiş Bar 69,50 TL













3 /10 BİM AKTÜEL 9 NİSAN 2025 KATALOĞU ÇİFT KAPILU BUZDOLABİ DFROST 204 L. - 11.990,00 TL POLOSMART CAM TEMİZLEME ROBOTU PSH22- 5.990,00 TL POLOSMART CAM TEMİZLEME ROBOTU PSH23- 6.990,00 TL DEPOSUZ SU ARITMA CİHAZI - 4.990,00 TL







4 /10 SANDO İKİLİ KATLANIR YATAKLI KOLTUK- 9.990,00 TL

SANDO TEKLİ KATLANIR YATAKLI KOLTUK- 5.990,00 TL NİTTA İKİLİ YATAKLI KOLTUK- 5.990,00 TL VİPER İKİLİ YATAKLI KOLTUK- 3.990,00 TL





5 /10 BİM AKTÜEL 11 NİSAN 2025 KATALOĞU Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.250 TL Blender Set 1.290 TL Cam Set Üstü Ocak 2.690 TL Fakir Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 7.390 TL Buharlı Temizleme Cihazı 4.290 TL Fakir Kendi Kendini Temizleyen Şarjlı Süpürge & Paspas 6.990 TL Şarjlı Diş Fırçası 649 TL Philips Buhar Kazanlı Ütü 5.490 TL Blaupunkt Robot Süpürge 11.990 TL

















6 /10 Powerbank 10.000mAh 349 TL

3 Fonksiyonlu Titreşimli Yüz Masaj Aleti 199 TL Altus 43 İnç Full HD Uydu Alıcılı TV 7.995 TL Kablosuz Speaker 299 TL Araç İçi Manyetik Telefon Tutucu 149 TL Işıklı Tripot 249 TL









7 /10 Esnep Saplı Mop 249 TL

Yedek Bezli Mendilli Mop 259 TL Hazneli Temizlik Fırçası 149 TL Toz Alma Aparatı 69 TL Yedek Mop Çeşitleri 35 TL Bambu Çamaşır Sepeti 499 TL Yuvarlak Banyo Taburesi 89 TL Saplı Faraşlı Fırça 75 TL Tek Fiyat Fırça Çeşitleri 75 TL Tuvalet Fırçası Çeşitleri 33,50 TL

















8 /10 Pp Valiz Büyük Boy 879 TL

Pp Valiz Orta Boy 759 TL PP Valiz Küçük Boy 689 TL Namaz Elbisesi 229 TL Termo Piknik Çantası 159 TL Termo Piknik Çantası 139 TL Bürümcük Pantolon Kadın 179 TL Jogger Pantolon Erkek 299 TL Termo İzolasyonlu Çanta 359 TL Penye Yastık Kılıfı 74 TL Kaydırmaz Tabanlık 55 TL



















9 /10 Lav Kapaklı Sürahi 1400 cc 129 TL

Çift Renkli Desenli Bardak 280 cc 3'lü 119 TL 3'lü Odin Renkli Çerezlik 129 TL 6'lı Gaia Meşrubat Bardağı 239 TL Paşabahçe Gaia Su Bardağı 270 cc 6'lı 229 TL 2'li İnvitation Oval Tabak 85 TL Cam Balık Şekilli Salata Kasesi 26cm 89 TL Ayaklı Deniz Yıldızı Tabak 17,5cm 119 TL Pipetli Köşeli Kulplu Bardak 350 ml 129 TL Emaye Tava/Sahan Seti 499 TL















