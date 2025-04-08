Bu hafta bim'e gelecek ürünler merak ediliyor. Bim aktüel ürünler kataloğu 8-9-11 Nisan 2025 yeni haftada birbirinden çeşitli ürün yelpazesiyle alışveriş severleri bekliyor. Aktüel ürünler alışverişseverlerin listesini doldurmaya başladı. Katlanır yataklı koltuk, cam temizleme robotu, su arıtma cihazı bu hafta katalogda dikkat çeken ürünlerden oldu. Peki, Bu hafta BİM aktüel ürünler neler, indirimli mi? İşte, yeni hafta 8-9-11 Nisan BİM aktüel ürünler!
BİM AKTÜEL 8 NİSAN 2025 KATALOĞU
Superfresh Margarita Pizza 110 TL
Artmac Makaron 45 g 33 TL
Porsi10 Gurme İçli Köfte 320 g 74,50 TL
Maret Dana Dilimli Balkan Sucuk 100 g 59,50 TL
Sarp Et Dana Döner 500 g 209 TL
Çatalkaya Yemeklik Dana Yağı 270 g 79 TL
Banvit Piliç Schnitzel 1000 g 109 TL
Erpiliç Soslu Piliç Kanat 1000 g 119 TL
As Piliç Bütün Piliç 1 kg 69,90 TL
Banvit Piliç Çıtır Göğüs Kuşbaşı 1000 g 175 TL
Ülker Finger Bisküvi 750 g 75 TL
Eti Burçak Kakaolu Kremalı Bisküvi 246 g 47,50 TL
Ülker Çokoprens 3'lü Lokmalık 243 g 36 TL
Saklıköy Fındık Kremalı Tam Buğdaylı Bisküvi 300 g 45 TL
Oslo Kakaolu Kutu Gofret 900 g 79 TL
Fiskobirlik Fındık Ezmesi 300 g 109 TL
Züber Peanutzilla Kakaolu Fıstık Kreması 175 TL
Fellas Kuruyemiş Bar 69,50 TL
BİM AKTÜEL 9 NİSAN 2025 KATALOĞU
ÇİFT KAPILU BUZDOLABİ DFROST 204 L. - 11.990,00 TL
POLOSMART CAM TEMİZLEME ROBOTU PSH22- 5.990,00 TL
POLOSMART CAM TEMİZLEME ROBOTU PSH23- 6.990,00 TL
DEPOSUZ SU ARITMA CİHAZI - 4.990,00 TL
SANDO İKİLİ KATLANIR YATAKLI KOLTUK- 9.990,00 TL
SANDO TEKLİ KATLANIR YATAKLI KOLTUK- 5.990,00 TL
NİTTA İKİLİ YATAKLI KOLTUK- 5.990,00 TL
VİPER İKİLİ YATAKLI KOLTUK- 3.990,00 TL
BİM AKTÜEL 11 NİSAN 2025 KATALOĞU
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.250 TL
Blender Set 1.290 TL
Cam Set Üstü Ocak 2.690 TL
Fakir Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 7.390 TL
Buharlı Temizleme Cihazı 4.290 TL
Fakir Kendi Kendini Temizleyen Şarjlı Süpürge & Paspas 6.990 TL
Şarjlı Diş Fırçası 649 TL
Philips Buhar Kazanlı Ütü 5.490 TL
Blaupunkt Robot Süpürge 11.990 TL
Powerbank 10.000mAh 349 TL
3 Fonksiyonlu Titreşimli Yüz Masaj Aleti 199 TL
Altus 43 İnç Full HD Uydu Alıcılı TV 7.995 TL
Kablosuz Speaker 299 TL
Araç İçi Manyetik Telefon Tutucu 149 TL
Işıklı Tripot 249 TL
Esnep Saplı Mop 249 TL
Yedek Bezli Mendilli Mop 259 TL
Hazneli Temizlik Fırçası 149 TL
Toz Alma Aparatı 69 TL
Yedek Mop Çeşitleri 35 TL
Bambu Çamaşır Sepeti 499 TL
Yuvarlak Banyo Taburesi 89 TL
Saplı Faraşlı Fırça 75 TL
Tek Fiyat Fırça Çeşitleri 75 TL
Tuvalet Fırçası Çeşitleri 33,50 TL
Pp Valiz Büyük Boy 879 TL
Pp Valiz Orta Boy 759 TL
PP Valiz Küçük Boy 689 TL
Namaz Elbisesi 229 TL
Termo Piknik Çantası 159 TL
Termo Piknik Çantası 139 TL
Bürümcük Pantolon Kadın 179 TL
Jogger Pantolon Erkek 299 TL
Termo İzolasyonlu Çanta 359 TL
Penye Yastık Kılıfı 74 TL
Kaydırmaz Tabanlık 55 TL
Lav Kapaklı Sürahi 1400 cc 129 TL
Çift Renkli Desenli Bardak 280 cc 3'lü 119 TL
3'lü Odin Renkli Çerezlik 129 TL
6'lı Gaia Meşrubat Bardağı 239 TL
Paşabahçe Gaia Su Bardağı 270 cc 6'lı 229 TL
2'li İnvitation Oval Tabak 85 TL
Cam Balık Şekilli Salata Kasesi 26cm 89 TL
Ayaklı Deniz Yıldızı Tabak 17,5cm 119 TL
Pipetli Köşeli Kulplu Bardak 350 ml 129 TL
Emaye Tava/Sahan Seti 499 TL
Hobi Rattan Koltuk 299 TL
Nibras Koltuk 299 TL
Zeugma Rattan Masa 1.099 TL
Plastik Örgü Tabure 129 TL
Basamaklı Plastik Tabure 229 TL
Barbie Sevimli Hayvan Arkadaşları 499 TL
Çocuk Açılır Koltuk 1.099 TL
Şapkalı Havuç Tavşan 299 TL
Oyun Çadırı 329 TL
Oyuncak Elektrik Süpürgesi 109 TL
Oyuncak Elektrik Süpürgesi Standlı 499 TL