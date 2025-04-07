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LPG’ye indirim geldi: Sırada motorin ve benzin var

LPG’ye indirim geldi: Sırada motorin ve benzin var

17:497/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Otogaza indirim geldi mi?
Otogaza indirim geldi mi?

Petrol fiyatları ABD'nin ek gümrük vergilerinin küresel ticaret savaşlarını artırması ve gerilim yaşatması nedeniyle gerilemeye devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki gerileme sonrası akaryakıtta indirim furyası başladı. Otogaz grubuna yarından itibaren geçerli olmak üzere 82 kuruş indirim geldi. Peki motorin ve benzine indirim var mı?

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.

LPG’ye indirim geldi mi?

Otogazın litre satış fiyatına 82 kuruş indirim geldi. İndirimli fiyatlar bu geceden itibaren tabelalara yansıyacak.

Motorin ve benzine indirim var mı?

İstanbul'da otogazın litresi 28 lira 19 kuruş, Ankara'da 28 lira 9 kuruştan, İzmir'de 28 lira 4 kuruştan satılıyor.

Akaryakıt fiyatlarında öncelikle motorine 2.5-3 lira arasında indirim gelmesi bekleniyor. Motorinin ardından benzin fiyatlarına da indirim yapılması bekleniyor.

Benzin ve motorin fiyatı ne kadar olacak?

3 liralık indirim gerçekleşmesi halinde İstanbul'da benzin 43.72 liraya, motorin 43.83 liraya, Ankara'da benzin 44.29 liraya, motorin 44.57 liraya, İzmir'de benzin 44.65 liraya, motorinin 44.93 liraya düşmesi bekleniyor.



#Akaryakıt fiyatı
#LPG
#benzin
#motorin

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