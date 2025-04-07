Aile Destek Paketi ödemeleri ile ilgili araştırmalar sürerken, vatandaşlar yeni bir düzenleme olup olmayacağını yakından takip ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2025 yılı için bu destek programını yeniden devreye alıp almayacağına dair güncel gelişmeler dikkatle izleniyor. İşte Aile Destek Paketi ödemelerinde son durum ve olası gelişmeler...