Aile Destek Programı ödemeleri Aralık 2024'te sona erdi. 2025 yılında program devam edecek mi? Aile Destek Paketi 2025 yılında uzatıldı mı? Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamaları ve yeni sosyal yardım düzenlemeleri hakkında tüm detaylar.
Aile Destek Paketi ödemeleri ile ilgili araştırmalar sürerken, vatandaşlar yeni bir düzenleme olup olmayacağını yakından takip ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2025 yılı için bu destek programını yeniden devreye alıp almayacağına dair güncel gelişmeler dikkatle izleniyor. İşte Aile Destek Paketi ödemelerinde son durum ve olası gelişmeler...
Aile destek ödemesi son durumuna ilişkin yapılan açıklamada, programın otomatik olarak sonlandığı ve uzatılmadığı bildirildi.
Dar gelirli hanelere yönelik olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Aile Destek Paketi ödemeleri, Aralık 2024 itibarıyla sona ermişti. 2025 yılında programın yeniden devreye alınıp alınmayacağı merak konusu olurken, aile destek ödemesi son durumu kamuoyuyla paylaşıldı.
Yılın ilk aylarında yapılan değerlendirmeler doğrultusunda, Aile Destek Programı’nın süresinin dolduğu ve herhangi bir uzatma kararının alınmadığı duyuruldu.
“2025 yılına girilmesiyle birlikte, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Aile Destek Programı’nın süresinin dolduğu ve yeni bir uzatma kararı alınmadığı belirtildi.”
Aile Destek Paketi'nin Kapsadığı Yardımlar
Aile Destek Paketi, Türkiye'de dar gelirli hanelerin ekonomik durumlarını iyileştirmek amacıyla başlatılmıştı. Yardımlar, hane gelirine göre 850 TL ile 1250 TL arasında değişmekteydi. Ödemeler, aynı zamanda çocuk sayısına göre ek desteklerle artırılabiliyordu. Ancak, 2025 yılı itibarıyla bu yardımlar sona erdiği için yeni bir ödeme düzenlemesi beklenmemektedir.
2025'te Ailelere Yönelik Yeni Yardım Programları
Aile Destek Paketi'nin sona ermesinin ardından, 2025 yılı "Aile Yılı" olarak ilan edilmiştir. Bu kapsamda, sosyal yardımlar ve destek programlarıyla ilgili yeni düzenlemelerin yapılması beklenmektedir. Engelli bireyler, 65 yaş üstü büyükler ve sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar için desteklerin devam edeceği ifade edilmiştir.