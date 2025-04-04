Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Lig'de zirve yarışı tüm heyecanıyla devam ederken, derbi öncesi iki takım da son hazırlıklarını yapıyor. Fenerbahçe 65 puanla lider Galatasaray'ın hemen arkasında yer alırken, Trabzonspor ise 36 puanda 10. sırada yer alıyor. Peki Fenerbahçe (FB)-Trabzonspor (TS) derbi maçı ne zaman ve saat kaçta? Derbi cumartesi mi pazar mı oynanacak? İşte karşılaşma öncesi son gelişmeler ve maç tarihi.

1 /5 Trendyol Süper Lig'in 30. haftası derbi maça sahne olacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği Fenerbahçe Trabzonspor maçı 6 nisan pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak. Sahasında Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe, şampiyonluk yarışındaki bu önemli mücadelede 3 puanın hesaplarını yapıyor. Trabzonspor ise deplasmanda galip gelerek yoluna devam etmenin planları içerisinde. İşte Fenerbahçe (FB)-Trabzonspor (TS) maçı öncesindeki son haberler ve derbi hakkındaki bilgiler.

2 /5 FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor 6 Nisan Pazar akşamı saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadeleyi Hakem Mehmet Türkmen yönetecek.



3 /5 TRABZONSPOR'DA FENERBAHÇE MESAİSİ BAŞLADI

Trabzonspor, Süper Lig'in 30'uncu haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 30'uncu haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, aerobik koşunun ardından dinamik ve teknik ısınma gerçekleştirdi. Antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın 12.30'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.



4 /5 FENERBAHÇE, TRABZONSPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINA DEVAM ETTİ

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 6 Nisan Pazar günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, koordinasyon ve çabukluk programlarıyla başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı. Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.