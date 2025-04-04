Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olarak duyurulmasının ardından, vatandaşlar PTT şubelerinin bugün açık olup olmadığını merak ediyor. PTT’de işlemi olanlar, PTT kargo ve şube çalışma saatlerini öğrenmek için sıkça araştırma yapıyor. PTT’nin açılış ve kapanış saatlerini bilmek, işlemlerini zamanında gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için büyük önem taşıyor. Peki, Bayram tatili sonrası PTT açıldı mı? PTT bugün dağıtım yapıyor mu? İşte 4 Nisan 2025 PTT çalışma saatleri.
Resmi işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler, 4 Nisan 2025 Cuma günü PTT'nin çalışma durumu hakkında araştırma yapıyor. Peki, PTT açık mı? 4 Nisan 2025 Cuma günü PTT şubeleri hizmet veriyor mu, çalışma saatleri nasıl uygulanıyor?
PTT AÇILDI MI? NE ZAMAN AÇILACAK?
PTT şubeleri ve kuryeleri 30 Mart Pazar günü başlayan Ramazan Bayramı boyunca hizmet veremeyecek. PTT şubelerinde 7 Nisan Pazartesi günü itibarıyla kargo alınabilecek.
PTT BUGÜN (4 NİSAN) AÇIK MI?
PTT 4 Nisan Cuma günü açık değil.
PTT ŞUBELERİNİN GÜNCEL ÇALIŞMA SAATLERİ (BAYRAM SONRASI):
Hafta içi: 08:30 – 12:30 / 13:30 – 17:00
PTT CUMARTESİ VE PAZAR AÇIK MI?
PTT’nin merkez şubeleri dışında cumartesi günleri hizmet verilmemektedir. Ancak, belirli bölgelerdeki PTT şubeleri cumartesi günleri 13:30’a kadar açık olabiliyor. Pazar günleri ise tüm PTT şubeleri kapalıdır.