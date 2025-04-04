Resmi işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler, 4 Nisan 2025 Cuma günü PTT'nin çalışma durumu hakkında araştırma yapıyor. Peki, PTT açık mı? 4 Nisan 2025 Cuma günü PTT şubeleri hizmet veriyor mu, çalışma saatleri nasıl uygulanıyor?