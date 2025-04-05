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Okullar ne zaman açılıyor, ara tatil ne zaman bitecek? İşte okulların kapanacağı tarih

Okullar ne zaman açılıyor, ara tatil ne zaman bitecek? İşte okulların kapanacağı tarih

09:245/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Okullar ne zaman açılacak?
Okullar ne zaman açılacak?

Öğrencilerin merakla beklediği ikinci ara tatil sona eriyor. Ramazan Bayramı ile birleşen Nisan ara tatilinin ardından milyonlarca öğrenci yeniden ders başı yapmaya hazırlanıyor. Peki, okullar hangi gün açılıyor?

Nisan ara tatilinin sona ermesine günler kala öğrenciler ve veliler, okulların açılacağı tarihe odaklandı. Ramazan Bayramı ile birleşen tatil sürecinde dinlenen milyonlarca öğrenci, ders zilinin yeniden çalacağı günü merakla bekliyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

7 Nisan 2025 Pazartesi günü okullar açılacak. Nisan ara tatili 28 Mart Cuma günü ders bitimi ile başlamıştı.

YAZ TATİLİ 2025 NE ZAMAN?

Yaz tatili 20 Haziran 2025 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla birlikte başlayacak.

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2025 adli tatili ne zaman başlayacak? Adli tatil bitiş tarihi...