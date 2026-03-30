Dünyanın en uzak bölgelerinden veri aktaracak: ASELSAN üretimi LUNA-2 uzay yolculuğuna başladı

Dünyanın en uzak bölgelerinden veri aktaracak: ASELSAN üretimi LUNA-2 uzay yolculuğuna başladı

19:3630/03/2026, Pazartesi
AA
LUNA-2 uydusu başarıyla fırlatıldı
LUNA-2 uydusu başarıyla fırlatıldı

ASELSAN, uzay tabanlı Nesnelerin İnterneti (IoT) çözümleri kapsamında geliştirdiği uydu serisinin ikinci üyesi LUNA-2’yi başarıyla uzaya gönderdi. Özel iletişim altyapısına sahip olan uydu, ABD’nin Kaliforniya eyaletinden SpaceX roketiyle fırlatıldı. LUNA-2’nin, dünyanın en uzak ve erişimi zor bölgelerinde dahi sensör verilerinin güvenli ve kesintisiz biçimde iletilmesini sağlaması hedefleniyor.

ASELSAN, milli mühendislik gücü ve özgün sistem çözümleriyle Türkiye'nin uzay ekosistemine yüksek katma değer sunmayı sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, uydu haberleşme sistemlerinden görev yüklerine, yer kontrol altyapılarından platform çözümlerine kadar geniş bir yelpazede yürütülen çalışmalar, ASELSAN'ın bu alandaki stratejik konumunu daha da güçlendiriyor.

Kesintisiz sensör veri sağlayacak

Küçük boyutuna (nano uydu) rağmen LUNA-2, yeryüzünün en ücra köşelerinde bile güvenli ve kesintisiz sensör verileri sağlayacak.
Uydu, sahip olduğu özel iletişim sistemi (LoRa) sayesinde çok düşük enerji harcayarak çok geniş alanları kapsama altına alacak.

Tasarım ve üretimin tamamı ASELSAN'a ait

LUNA-2'nin tasarım, geliştirme, üretim, entegrasyon ve test faaliyetlerinin tamamı ASELSAN tarafından gerçekleştirildi.

Uçuş yazılımı, yer kontrol yazılımları, görev yükü olarak kullanılan LoRa alıcı-verici kartı ve veri aktarım cihazı ASELSAN mühendisleri tarafından öz kaynaklarla geliştirilerek milli kabiliyetlere dayalı bir çözüm ortaya kondu.

LUNA-2'nin başarıyla uzaya gönderilmesi, ASELSAN'ın uzay tabanlı IoT alanındaki yetkinliğini pekiştirmesinin yanı sıra Türkiye'nin bağımsız, rekabetçi ve sürdürülebilir uzay teknolojileri vizyonuna önemli bir katkı sunuyor.

Serinin ilk uydusu LUNA-1, geçen yıl aralık ayında SpaceX Falcon-9 roketiyle yörüngeye başarıyla fırlatılmıştı.



