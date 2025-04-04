Ümit Uysal 1970 yılında doğdu. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Üniversite yıllarında edebiyat dergilerinde öyküler yazdı. Sinema ve tiyatroya meraklıydı. Memleketi Antalya’da 1991 yılında avukatlığa başlayan Uysal, 9 Eylül 1992'de yeniden açılan Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldı. Kurucu il meclisinde görev yapan Uysal, il yönetim kurulu üyeliği ve gençlik kolları başkanlığı görevlerinde bulundu. 2001 yılında 31 yaşındayken il başkanı seçildi. Partisi, Uysal'ın il başkanlığını yaptığı 2002 yılında yapılan genel seçimlerde Antalya’da 13 milletvekilliğinden 8'ini kazandı.