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Seval Öz kimdir?

Seval Öz kimdir?

14:2313/03/2025, Perşembe
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Seval Öz
Seval Öz

Seval Öz, Türk asıllı Amerikalı bir teknoloji uzmanıdır ve dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz'ün kız kardeşidir. Babası, Konya'nın Bozkır ilçesinde doğan Prof. Dr. Mustafa Öz'dür. ​2025 yılında, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Ulaştırma Bakanlığı'nda yeni oluşturulan bir bakan yardımcılığı pozisyonuna aday gösterilmiştir. ​İşte Seval Öz’ün kariyeri.

Dr. Mehmet Öz’ün kız kardeşi Seval Öz 1961 doğumlu. Öz, 2011 yılında ABD San Francisco’daki Google’ın merkezinde müdür olarak çalışıyordu. Öz, Welleslely Koleji'ni bitirdi ve sonra da The Massachusetts Institute of Technology’de (MIT) elektronik eğitimi aldı. Seval Öz, kendisiyle ilgili bilgi verirken, "Uzun yıllar New York’ta bankacılık yaptım. Özellikle yatırım bankacılığı alanında uzmanım. San Francisco’ya yerleştikten sonra finans şirketlerinde çalışmaya başladım. Rüya doğunca dört yıl mesleğime ara verdim. Bu sırada ağabeyim Mehmet Öz ile ABD’deki çocukların sağlık eğitimleriyle ilgili bir projeye başladım." demişti.

Seval Öz’ün kariyeri

Eğitimini Wellesley Koleji'nde tamamladıktan sonra Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) elektronik mühendisliği alanında yüksek lisans yapmıştır. Kariyerine yatırım bankacılığı alanında başlayan Öz, daha sonra teknoloji sektörüne yönelmiştir. Google'ın insansız araç projesinde (GoogleX) kıdemli iş geliştirme müdürü olarak görev almış ve Continental AG'nin Akıllı Ulaşım Sistemleri bölümünün CEO'su olarak çalışmıştır. ​

Ayrıca, Silikon Vadisi'nde otonom araçlar için kamera ve radar görüntü entegrasyonuna odaklanan Aurima.ai adlı girişimin kurucusudur. Bu girişim, Google'ın ana şirketi Alphabet'in yapay zekâ odaklı fonu Gradient Ventures tarafından desteklenmektedir. ​

Seval Öz, teknoloji sektöründeki liderliği ve kadınların bu alanda daha fazla yer alması konusundaki çalışmalarıyla tanınmaktadır. Ayrıca, Endeavor Danışma Kurulu Üyesi, New York Halk Kütüphanesi Yönetim Kurulu Üyesi ve New York Türk Amerikan Derneği Yönetim Kurulu'nda görev almıştır. ​

2025 yılında, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Ulaştırma Bakanlığı'nda yeni oluşturulan bir bakan yardımcılığı pozisyonuna aday gösterilmiştir. ​

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