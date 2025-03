Dr. Mehmet Öz’ün kız kardeşi Seval Öz 1961 doğumlu. Öz, 2011 yılında ABD San Francisco’daki Google’ın merkezinde müdür olarak çalışıyordu. Öz, Welleslely Koleji'ni bitirdi ve sonra da The Massachusetts Institute of Technology’de (MIT) elektronik eğitimi aldı. Seval Öz, kendisiyle ilgili bilgi verirken, "Uzun yıllar New York’ta bankacılık yaptım. Özellikle yatırım bankacılığı alanında uzmanım. San Francisco’ya yerleştikten sonra finans şirketlerinde çalışmaya başladım. Rüya doğunca dört yıl mesleğime ara verdim. Bu sırada ağabeyim Mehmet Öz ile ABD’deki çocukların sağlık eğitimleriyle ilgili bir projeye başladım." demişti.