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Mikey Madison kimdir?

Mikey Madison kimdir?

09:263/03/2025, Pazartesi
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Mikey Madison kimdir?

Mikey Madison, Amerikalı bir aktris. 25 Mart 1999 doğumlu olup, Kaliforniya, ABD kökenlidir. En çok "Better Things" dizisindeki Max karakteri ve "Scream" (2022) filmindeki Amber Freeman rolüyle tanınır. İşte Mikey Madison hayatı ve kariyeri.

Mikey Madison, 25 Mart 1999 tarihinde Los Angeles, Kaliforniya'da doğmuş Amerikalı bir aktristir. Özellikle "Better Things" dizisindeki Max Fox karakteri ve Quentin Tarantino'nun "Bir Zamanlar Hollywood'da" filmindeki Susan Atkins rolüyle tanınmaktadır.

Mikey Madison, Amerikalı bir aktris olup en çok "Once Upon a Time in Hollywood" (2019) filmindeki Susan "Sadie" Atkins rolüyle ve "Scream" (2022) ile "Scream VI" (2023) filmlerindeki Amber Freeman karakteriyle tanınır. Madison, kariyerine 2015 yılında başladı ve özellikle bağımsız yapımlarla dikkat çekti.

Mikey Madison Rol Aldığı Dizi ve Filmler

Mikey Madison Filmleri:

"Liza, Liza, Skies Are Grey" (2017) – Liza

"Once Upon a Time in Hollywood" (2019) – Sadie (Susan Atkins)

"Scream" (2022) – Amber Freeman

"Scream VI" (2023) – (Arşiv görüntüleri)

"Nostalgia" (2024)

Mikey Madison Dizileri:

"Better Things" (2016-2022) – Max Fox (Ana karakterlerden biri)

"The Addams Family" (2019) – (Seslendirme: Cindrella)

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