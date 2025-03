Mikey Madison, Amerikalı bir aktris olup en çok "Once Upon a Time in Hollywood" (2019) filmindeki Susan "Sadie" Atkins rolüyle ve "Scream" (2022) ile "Scream VI" (2023) filmlerindeki Amber Freeman karakteriyle tanınır. Madison, kariyerine 2015 yılında başladı ve özellikle bağımsız yapımlarla dikkat çekti.