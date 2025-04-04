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ÖTV DÜZENLEMESİ SON GELİŞMELER! Yüzde 40 yerli araba modelleri hangileri?

ÖTV DÜZENLEMESİ SON GELİŞMELER! Yüzde 40 yerli araba modelleri hangileri?

17:204/04/2025, Cuma
G: 4/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile engellilerin ÖTV muafiyetiyle satın aldığı araçlara ilişkin düzenlemeler değişti. Buna göre, engelliler artık muafiyet kapsamında aldıkları araçları beş yıl yerine 10 yıl boyunca ellerinde tutmak zorunda olacak. Yeni düzenleme, yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla uygulanmaya başlandı.

Araç alımı planlayanları ilgilendiren önemli bir düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) uygulama genel tebliğinde yapılan değişiklikle, engelli vatandaşların ÖTV muafiyetiyle araç alımına ilişkin şartlar yeniden düzenlendi. İşte, merak edilen düzenlemenin ayrıntıları...

Karar kapsamında engelli araçlarına uygulanan ÖTV istisnası için yüzde 40 yerlilik şartı getirildi. Bu istisna kapsamında alınan araçlar için elde tutma süresi de 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

Yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar ÖTV muafiyetinden yararlanabiliyor. Engelli kişi 18 yaşının altında veya araç kullanamayacak durumda ise aile bireylerine bu aracı kullanma hakkına sahip oluyor. Ayrıca yine bu kişiler, aracın satın alım işlemlerini yapabiliyor.

2024 yılında 1 milyon 561 bin TL olan ÖTV muafiyetli üst limiti, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43,93 artışla 2 milyon 247 bin 114 TL olarak belirlenmişti.

Araç alanların yanlış beyan verdiği tespit edilirse, gerekli işlemler yapılacak. Düzenleme ile ilk iktisap tarihinden itibaren 5 yıl geçtikten sonra araç satışı ya da devri, yeni bir istisna hakkı sağlamayacak. Tebliğ, 15 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek. Değişiklik hükümleri, Hazine ve Maliye Bakanı tarafından uygulanacak. Yayımlanan tebliğin tüm maddelerine, 'https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2025/01/20250115-8.htm' adresinden ulaşılabilecek.

HANGİ ARAÇLAR ÖTV MUAFİYETİ İLE ALINABİLECEK?

Ötv muafiyeti kapsamına giren araçlar şu şekilde sıralandı:

- Togg T10X

- Fiat Egea Ailesi

- Renault Clio

- Renault Megane

- Renault Duster

- Hyundai i10

- Hyundai i20

- Hyundai Bayon

- Toyota C-HR

- Toyota Corolla

Yerli üretim bu modeller gerekli şartların sağlanması ile ÖTV muafiyetli olarak alınabilecek.

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