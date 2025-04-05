2025 adli tatili ne zaman başlayacak? Adli tatil bitiş tarihi...

Adliyelerde işlemleri bulunan vatandaşlar, 2025 adli tatil tarihlerine yönelik araştırmalarını hızlandırdı. Her yıl hakim, savcı ve adliye çalışanlarının izin yaptığı bu dönemde, adliyelerde işlemler sınırlı bir şekilde devam ediyor. Adli tatil süresince, Yüksek yargı organları olan Danıştay ve Yargıtay'da ise nöbetçi heyetler görev başında olacak. 2025 adli tatil dönemi ise 20 Temmuz’da başlayacak ve 31 Ağustos’ta sona erecek.

2025 ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bu sene adli tatil her sene olduğu gibi 20 Temmuz'da başlayacak ve 31 Ağustos tarihinde bitecek.

Yeni adli yıl ise 1 Eylül'de başlayacak.

ADLİ TATİLDE GÖRÜLEN DAVALAR

Adli tatilde mahkeme süreçleri nöbetçi mahkemeler ile devam eder. Ayrıca adli tatilde devam eden davalar da kanunlarla belirlenmiştir. İşte o davalar;

1- İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi,

2- Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işleri,

3- Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları,

4- Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

5- Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri,

6- İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar,

7- Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler,

8- Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler,

9- Çekişmesiz yargı işleri.