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Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) 114. dönem sınavı ne zaman yapılacak?

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) 114. dönem sınavı ne zaman yapılacak?

Tuğba Güner
15:5318/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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ÖGG
ÖGG

Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları için adaylar, EGM'den gelecek duyuruyu bekliyor. 2025 yılında ilk kez yapılan Özel Güvenlik Görevlisi 113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi Sınavı, 9 Şubat Pazar günü gerçekleşmişti. Özel Güvenlik 114. dönem sınavı ne zaman, giriş belgeleri yayımlandı mı? İşte ayrıntılar.

2025 yılı içinde düzenlenen ilk Özel Güvenlik Görevlisi sınavı, 9 Şubat'ta yapılmıştı. Şimdi gözler 114. dönem sınav tarihine çevrildi. Peki, Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) 114. dönem sınavı ne zaman?

114. DÖNEM ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

144. dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınavı 12 Nisan Cumartesi günü saat 10:00'da uygulanacak. Sınav soru ve cevapları da 15 Nisan'da ilan edilecek.

Sınava katılan adaylar 16-18 Nisan tarihleri arasında sınav sorularına itiraz edebilecek. Ardından 25 Nisan'da ise itiraz sonuçları açıklanacak.

114. dönem ÖGG sınav sonuçları da 2 Mayıs'ta duyurulacak. Sonuçlara itirazlar 5-7 Mayıs tarihlerinde alınacak.



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