2025 yılı içinde düzenlenen ilk Özel Güvenlik Görevlisi sınavı, 9 Şubat'ta yapılmıştı. Şimdi gözler 114. dönem sınav tarihine çevrildi. Peki, Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) 114. dönem sınavı ne zaman?

114. DÖNEM ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

114. DÖNEM ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

144. dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınavı 12 Nisan Cumartesi günü saat 10:00'da uygulanacak. Sınav soru ve cevapları da 15 Nisan'da ilan edilecek.