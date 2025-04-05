DGS 2025 başvuruları ne zaman alınacak? DGS başvuru kılavuzu...

​Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) takvimini açıkladı. DGS, önlisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yapabilmesi için önemli bir fırsat sunuyor. Başvurular, 21 Mayıs 2025 tarihinde başlayacak ve 2 Haziran 2025 tarihinde sona erecek. Geç başvuru günü ise 13 Haziran 2025 olarak belirlendi. Sınav, 20 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.