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DGS 2025 başvuruları ne zaman alınacak? DGS başvuru kılavuzu...

DGS 2025 başvuruları ne zaman alınacak? DGS başvuru kılavuzu...

13:045/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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DGS 2025 başvuruları ne zaman?
DGS 2025 başvuruları ne zaman?

2025 yılı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) takvimi açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), DGS sınavının tarihini 20 Temmuz 2025 olarak belirlerken, başvuruların 21 Mayıs - 2 Haziran 2025 tarihleri arasında alınacağını duyurdu. Sınav, önlisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yapabilmesi için büyük bir fırsat sunuyor. Adaylar, başvuru kılavuzunun yayımlanmasıyla detaylı bilgilere ulaşabilecek.

​Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) takvimini açıkladı. DGS, önlisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yapabilmesi için önemli bir fırsat sunuyor. Başvurular, 21 Mayıs 2025 tarihinde başlayacak ve 2 Haziran 2025 tarihinde sona erecek. Geç başvuru günü ise 13 Haziran 2025 olarak belirlendi. Sınav, 20 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

DGS 2025 SINAVI NE ZAMAN?

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınavı 20 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN? KILAVUZ YAYINLANDI MI?

DGS başvuruları 21 Mayıs 2 Haziran tarihleri arasında ais.osym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre bilgisi girilerek alınacak. DGS başvuru ücreti kılavuzun yayımlanmasının ardından netlik kazanacak.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları 14 Ağustos 2025 tarihinde sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak.

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