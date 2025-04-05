ATA AÖF sınavları saat kaçta? 2025 Bahar Dönemi ATA AÖF vize sınavı giriş belgesi alma ekranı

​Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) Bahar Dönemi ara sınavları (vize), 5 ve 6 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Sınavlar üç oturumda yüz yüze yapılacak olup, her ders için sınav süresi 30 dakikadır. Öğrenciler, sınav giriş belgelerini ATA AÖF Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden temin edebilirler.