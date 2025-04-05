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ATA AÖF sınavları saat kaçta? 2025 Bahar Dönemi ATA AÖF vize sınavı giriş belgesi alma ekranı

ATA AÖF sınavları saat kaçta? 2025 Bahar Dönemi ATA AÖF vize sınavı giriş belgesi alma ekranı

09:355/04/2025, samedi
Yeni Şafak
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ATA AÖF sınavları saat kaçta?
ATA AÖF sınavları saat kaçta?

ATA AÖF Bahar Dönemi ara sınavları, 5 ve 6 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavlar, her ders için belirli bir oturumda yapılacak ve öğrenciler sınav başlangıç saatine dikkat etmeli. 5 Nisan’da sabah saat 09:30’da ilk oturum başlayacak, 6 Nisan’da ise ikinci gün sınavlar yine sabah saatlerinde yapılacak. Sınav giriş belgeleri ise öğrenciler tarafından ATA AÖF öğrenci portalı üzerinden alınabilecek.

​Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) Bahar Dönemi ara sınavları (vize), 5 ve 6 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Sınavlar üç oturumda yüz yüze yapılacak olup, her ders için sınav süresi 30 dakikadır. Öğrenciler, sınav giriş belgelerini ATA AÖF Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden temin edebilirler.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Sınav giriş belgesi, Atatürk Üniversitesi Açık ve uzaktan Eğitim Fakültesi'ne öğrenci girişi yaparak erişim sağlayabiliyor.

ATA AÖF SINAVLARI SAAT KAÇTA?

I.Oturum 05 Nisan 2025 Saat 09.30

II.Oturum 05 Nisan 2025 Saat 14.00

III.Oturum 06 Nisan 2025 Saat 09.30

#ATA AÖF
#ATA AÖF sınav giriş belgesi
#Ata Aöf Sınavları

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