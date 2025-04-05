MEB 2. dönem 2. ortak yazılı sınavlar ne zaman? 6, 7 ve 10. sınıf ikinci ortak sınav takvimi

Okullarda ikinci dönem ikinci ortak sınavları için geri sayım başladı. Ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan sınavlar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlerde yapılacak. İlk ortak sınavlar 24-28 Mart tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Şimdi ise öğrenciler, ikinci dönem ikinci sınavların ne zaman yapılacağına odaklanmış durumda.

2. DÖNEM 2. ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2. döneme ait ikinci sınavlar 26 Mayıs-13 Haziran 2025 tarihlerinde uygulanacak. İkinci sınavlar; 6, 7 ve 10. sınıflar için gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz sene 6 ve 9. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu yıl, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanıyor.

Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, yabancı dil derslerinin sınavları yazılı ve uygulamalı olarak iki aşamada yapılıyor. Yazılı sınavlarda öğrencinin okuma ve yazma becerileri, uygulamalı sınavlarda ise dinleme ve konuşma becerileri ölçülüyor.

2. dönem 1. yazılı sınavları da 24-28 Mart tarihlerinde yapılmıştı:

6. sınıf Türkçe dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,

6. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı,

7. sınıf Türkçe dersi için 27 Mart 2025 Perşembe,

7. sınıf matematik dersi için 28 Mart 2025 Cuma,

9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,