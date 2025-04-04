MSÜ YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Harp Okullarına yerleşmeye hak kazanıp intibak eğitimine katılıp ayrılan adayların Meslek Yüksek Okulları tercihleri dikkate alınmayacaktır.

Adaylar "Yerleştirme İşlemleri" süresince tercih öncelikleri ve ADP sıraları dikkate alınarak yerleştirileceklerdir. "Yerleştirme" sürecinde intibak eğitimlerinin belirlenen zamanda ve etkin olarak icrası ile Harp Okulları ve Asb.MYO'ların belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda Millî Savunma Üniversitesi tarafından ihtiyaç duyulması durumunda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunan ve o tercihte sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilebilecektir.



