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MSÜ taban puanları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? 2025 Milli Savunma Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve sıralaması

MSÜ taban puanları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? 2025 Milli Savunma Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve sıralaması

Tuğba Güner
14:084/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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23 Şubat'ta gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı sonuçları açıklandı. Sonuçların duyurulmasının ardından, adaylar MSÜ taban puanları 2025 listesini merakla araştırmaya başladı. MSÜ puanları ne zaman açıklanacak, Kara, Hava, Deniz Harp Okulu, Astsubay MYO (Kadın-erkek) MSÜ taban puanları, kontenjanları ve sıralamaları belli oldu mu? MSÜ taban puanları ve kontenjanları listesi 2025...

MSÜ 2025 KONTENJANLARI YAYIMLANDI MI?


Milli Savunma Üniversitesi 2025 yılı kontenjanları henüz netlik kazanmadı. MSÜ 2025 tercih takvimi, söz konusu sınav sonrası ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuzla beraber belli olacak. Kılavuzda Hava Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Kara Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu kontenjanlarının yayınlanmasıyla toplam alım yapılacak öğrenci sayısının da belli olması bekleniyor.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ MSÜ KAÇ PUANLA ALIYOR?


Milli Savunma Üniversitesi sınavının zorluk ve kolaylık derecesine göre kazanma puanı değişkenlik göstermektedir. 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin puanları sayısal, sözel ve eşit ağırlık olarak değişir.

Adaylar geçtiğimiz yılın (2024) MSÜ puanlarına göre inceleme yapabilirler.


MSÜ 2025 TABAN PUAN VE SIRALAMALAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?


2025 MSÜ taban puan ve sıralamaları, tercihlerin ardından yerleştirmeler yapıldıktan sonra belli olacak. Adaylar geçen senenin taban puanlarına göre tercihlerini gerçekleştirecekler.

MSÜ TABAN PUANLARI 2024


HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR

KHO, DHO, SG SAYISAL 303,88396

KHO EŞİT AĞIRLIK 303,19929

KHO SÖZEL 342,96547

HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR

HHO SAYISAL 389,34501

KHO, DHO, SG SAYISAL 381,46140

KHO EŞİT AĞIRLIK 379,48876








ASTSUBAY MYO ADAYLAR


KMYO, HMYO, DMYO, SG MYO GENEL 264,49782

BANDO ASTSUBAY MYO ADAYLARI

BANDO MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) GENEL 117,77636

BANDO MYO (İlk Tercihi Bando Olan) GENEL 145,20848




MSÜ YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Harp Okullarına yerleşmeye hak kazanıp intibak eğitimine katılıp ayrılan adayların Meslek Yüksek Okulları tercihleri dikkate alınmayacaktır.

Adaylar "Yerleştirme İşlemleri" süresince tercih öncelikleri ve ADP sıraları dikkate alınarak yerleştirileceklerdir. "Yerleştirme" sürecinde intibak eğitimlerinin belirlenen zamanda ve etkin olarak icrası ile Harp Okulları ve Asb.MYO'ların belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda Millî Savunma Üniversitesi tarafından ihtiyaç duyulması durumunda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunan ve o tercihte sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilebilecektir.


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