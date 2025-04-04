Bursluluk Sınavı (İOKBS) için geri sayım başladı. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından sınav tarihi öğrencileri gündemine yerleşti Her sene MEB tarafından düzenlenen sınava dair ayrıntılar 2025 yılı sınav kılavuzuyla paylaşıldı. Resmi ve özel okullarda eğitim gören 6,7 ve 8. Sınıflar ile lise hazırlık, 9,10 ve 11. Sınıf öğrencileri için yapılacak olan için hazırlıklar sürüyor. Peki, bursluluk sınavı İOKBS ne zaman, sınav giriş belgeleri açıklandı mı?

2025 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Bursluluk Sınavı bu sene, 27 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, saat 10.00'da yapılacaktır. İOKBS, başvuru sayısına bağlı olarak gerekli görülen sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.

Tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek sınavda tüm sınıf seviyelerinde dörder seçenekli 80 soru sorulacak ve 100 dakika olarak uygulanacak.

Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak ve bu öğrencilere ek süre verilmeyecek. Sınav güvenliğinin sağlanması için sınavın ilk 30 dakikası tamamlanmadan sınav salonu terk edilmeyecek. Sınav bitimine 15 dakika kala hiçbir öğrenci sınav salonundan çıkmayacak.

İOKBS KAÇ SORU, KAÇ DK OLACAK?

Sınavda tüm sınıf seviyeleri için dörder seçenekli 80 soru sorulacak, sınav süresi 100 dakika olarak uygulanacak. Merkezî sistemle aynı anda başlatılacak sınav tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek.

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

Cevap kâğıdının sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması veya zarar görmüş olması,

Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,

Başka öğrenciye ait sınav evrakının kullanılması,

Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

.Öğrencinin, üzerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı vb.) ve ilaçlar, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartları, kâğıt para, alyans, bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su, şeffaf numaralı gözlük ve basit pirsing hariç her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, anahtarlık, elektronik anahtar, kalemlik, kablosuz iletişim sağlayan cihaz, kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve diğer takılar; her türlü plastik, metal ve cam eşya, banka kredi kartları, her türlü elektronik ve mekanik cihaz, her türlü müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar; cetvel, pergel, açıölçer ve benzeri araçlar ile yiyecek, içecek ve diğer tüketim maddeleri ile sınav salonuna girmesi,

Sınav kutuları dışında posta veya farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi,

Öğrencinin başka bir öğrenciden, dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,

Öğrencinin sınava girdiği hâlde işaretlemeyi cevap kâğıdına yapmaması,

Sınav evrakındaki fotoğraf ve bilgilerle geçerli kimlik belgesinin uyuşmaması,

Sınav evrakına zarar verilmesi (sınav sürecince soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında “Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi”nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için salon görevlilerince hazırlanan tutanaklar dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.







