Emekli Sandığı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli 1000 TL bayram ikramiyesi ödeme günleri

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, milyonlarca emekli, bayram ikramiyesi farklarının yatıp yatmadığını ve ne zaman yatacağını merakla bekliyor. Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile, emekli bayram ikramiyesi tutarı 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarıldı. Bu artış, 30 Mart Pazar günü yayımlandı ve resmi olarak yürürlüğe girdi. İlk ödemeler 3 Nisan'da başlarken, ikramiye farklarının ödeme günleri ise emeklilerin tahsis numaralarına göre düzenleniyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi farkı 1000 TL ne zaman yatacak? Ramazan Bayramı'nın ardından, ödeme günleri belirli bir takvime göre yapılacak. Ödemeler 4A, 4B, 4C emekli gruplarına göre farklı tarihlerde gerçekleştirilecek.

1 /5 Milyonlarca emekli, bayram ikramiyesi farklarının ne zaman yatacağı konusunda son gelişmeleri merak ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bayram ikramiyelerinin farklarının ödeneceği tarihi duyurdu. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda 3 bin TL ikramiye alan emekliler, ikramiye farklarını belirlenen tarihlerde alacak. Böylece her emekliye, 4 bin TL bayram ikramiyesi ödenmiş olacak.

2 /5 EMEKLİ İKRAMİYESİ FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK? SGK'nın X.com hesabı üzerinden yaptığı açıklama şöyle: Emeklilerimizin ve hak sahiplerimizin Ramazan Bayramı ikramiyesinin fark ödemelerini 3 Nisan 2025 tarihinde ödemeye başlıyoruz.

3 /5 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ FARKI ÖDEME TARİHLERİ Bayramda 3 bin liralık emekli ikramiyelerini alan emekliler, 3 Nisan günü de bin liralık farklarını da almaya başlayacak. Böylece her emekliye 4 bin TL bayram ikramiyesi ödenmiş olacak.

4 /5 4/a (SSK) kapsamında aylık alanlar için aylık ödeme günü; 17-21 arasında olanlar 3 Nisan 2025 22-26 arasında olanlar 4 Nisan 2025 4/b (BAĞ-KUR) kapsamında aylık alanlar 4 Nisan 2025 4/c (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanlar 5 Nisan 2025