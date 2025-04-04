İzmir OGM işçi alımı kura çekimi asil ve yedek isim listesi açıklandı. Orman Genel Müdürlüğü 4.500 işçi alımı kura çekimi 28 Mart tarihinde tamamlandı. Canlı yayını takip edemeyen adaylar için listeler ise asil ve yedek aday şeklinde duyuruluyor. İzmir OGM işçi alımı sonuçları asil ve yedek isim listesi İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından duyuruldu. İşte arazöz şoförü, otomotiv şasi ve iskelet işçisi, motor imalat bakım ve onarım işçisi, otomotiv elektrikçisi, otomotiv kaporta işçisi, kaynakçı, oto bakım onarımcısı ve lastik tamircisi OGM alımı kura çekiliş sonuçları isim listesi.