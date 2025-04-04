Orman Genel Müdürlüğü 4.500 işçi alımı kura çekimi 28 Mart tarihinde tamamlandı. Canlı yayını takip edemeyen adaylar için listeler ise asil ve yedek aday şeklinde 4 Nisan itibariyle duyuruldu. Trabzon OGM otomotiv elektrikçisi ve otomotiv kaporta işçisi asil ve yedek isim listesi açıklandı. İşte Trabzon OGM işçi alımı sonuçları kazanan ve yedek isim listesi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü 4 bin 500 geçici işçi alımı için süreç devam ediyor. OGM işçi alımı sonuçları illere göre açıklanmakta. OGM kura çekilişi Ramazan Bayramı öncesinde il müdürlükleri tarafından gerçekleştirildi. OGM kura sonuçları açıklanan iller arasında Trabzon da yer aldı. İşte Trabzon OGM işçi alımı sonuçları kazanan ve yedek isim listesi.