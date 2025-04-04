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Trabzon OGM işçi alımı kura çekilişi sonuçları asil ve yedek aday isim listesi

Trabzon OGM işçi alımı kura çekilişi sonuçları asil ve yedek aday isim listesi

15:424/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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<p>Trabzon OGM kura sonuçları</p>
Trabzon OGM kura sonuçları

Orman Genel Müdürlüğü 4.500 işçi alımı kura çekimi 28 Mart tarihinde tamamlandı. Canlı yayını takip edemeyen adaylar için listeler ise asil ve yedek aday şeklinde 4 Nisan itibariyle duyuruldu. Trabzon OGM otomotiv elektrikçisi ve otomotiv kaporta işçisi asil ve yedek isim listesi açıklandı. İşte Trabzon OGM işçi alımı sonuçları kazanan ve yedek isim listesi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü 4 bin 500 geçici işçi alımı için süreç devam ediyor. OGM işçi alımı sonuçları illere göre açıklanmakta. OGM kura çekilişi Ramazan Bayramı öncesinde il müdürlükleri tarafından gerçekleştirildi. OGM kura sonuçları açıklanan iller arasında Trabzon da yer aldı. İşte Trabzon OGM işçi alımı sonuçları kazanan ve yedek isim listesi.

Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü Daimi İşçi Alımı Noter Kurası Sonuçları ve Belge Teslim Süresi İlanı Detayları İçin Tıklayın

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#Trabzon OGM kura sonuçları
#İşçi alımı kura çekilişi

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