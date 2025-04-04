Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü 4 bin 500 geçici işçi alımı için süreç devam ediyor. OGM işçi alımı sonuçları illere göre açıklanmakta. OGM kura çekilişi Ramazan Bayramı öncesinde il müdürlükleri tarafından gerçekleştirildi. OGM kura sonuçları açıklanan iller arasında Trabzon da yer aldı. İşte Trabzon OGM işçi alımı sonuçları kazanan ve yedek isim listesi.